شكرا لقرائتكم سكرتير عام الكاف يعلن موعد إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن عبد المنعم باه سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، موعد إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، موضحا أن مسئولي الكاف قرروا إقامة البطولة بين شهري يونيو ويوليو.
في الوقت نفسه، يعقد الاتحاد الأفريقي اجتماعا اليوم لحسم مكان إقامة بطولة دوري أبطال أفريقيا وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني قد أرسل خطاب رسمي الي الاتحاد الأفريقي يطلب فيه طلب استضافة مباريات الدور قبل النهائي لدوري أبطال فريقيا والتي تجمع الأهلي المصري أمام الوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء المغربي في سبتمبر المقبل.
في الوقت نفسه، ستقام مباريات نصف نهائي الكونفدرالية والمباراة النهائية في المغرب من دور واحد، حيث سيلتقي بيراميدز مع حورويا كوناكري الغيني في نصف النهائي الأول، بينما تجمع المباراة الأخرى بين الثنائي المغربي نهضة بركان وحسنية أغادير.
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