شكرا لقرائتكم فريق طائرة طنطا يتقدم بشكوى رسمية للإتحاد بسبب تأخر المستحقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم لاعبو فريق الكرة الطائرة بنادى طنطا بشكوى رسمية إلى إتحاد اللعبة برئاسة سامح حمدى ضد إدارة النادى بسبب عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة و رواتب اللاعبين منذ 5 أشهر .

يأتى تقدم اللاعبين بالشكوى فى ظل عدم إستجابة مجلس النادى برئاسة فايز عريبى بصرف المستحقات مع غقتراب عودة المسابقة مجددا شهر اغسطس القادم بحجة الضائقة المالية التى يمر بها النادى .

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خطاب الطائرة

و قررت اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة إلزام الأندية خلال المرحلة المقبلة بعمل عقود للمدربين على صعيد جميع الأندية لإعطاءهم كافة حقوقهم على أن يتم توثيقها فى الإتحاد فى إطار العمل الإحترافى لتوثيق عقود المدربين فى الفترة القادمة وفي هذا الشأن ، كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن إعداد استبيان لتقييم مدربى الأجهزة الفنية للمنتخبات المقرر اختيارها للمراحل السنية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إرسال استمارة الاستبيان للمدربين لتقييمهم من قبل اللجنة التى ستعيد تشكيل الأجهزة ، وأشار حمدى إلى أن اختيار المدربين سيتم بعناية شديدة، وفقا للسير الذاتية التى ستوضح من خلال الاستبيان المرسل من عدد من المدربين على البريد الإلكترونى للاتحاد .

كما تبحث اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة عن شركات تأمين فى إطار خطة الاتحاد للتأمين على اللاعبين وأسرهم خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات طبية على أفضل ما يكون فى هذا المجال، ومن جانبه كشف إيهاب عزمى، عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة أن البحث عن شركات للتأمين على اللاعبين وأسرهم خلال الفترة المقبلة من أولويات خطة اللجنة لتقديم خدمات غير مسبوقة للكرة الطائرة المصرية.