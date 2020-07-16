شكرا لقرائتكم الخطيب يتقدم ببلاغ ضد رئيس الزمالك ويؤكد : تجاوز في حقى وحق أسرتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ــ عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة النادي ــ بالبلاغ رقم «11» إلى معالي المستشار النائب العام تحت رقم “29246” ، عرائض المكتب الفني، ضد رئيس نادي الزمالك وتجاوزاته ضد الأهلى .
وقال محمود الخطيب في بلاغه، إن رئيس الزمالك تجاوز في حقه وأسرته ووجه إليه ألفاظا غير لائقة واتهامات باطلة؛ سواءً بالتصريح أو التلميح ردًا على قيام رئيس الأهلي بتقديم بلاغات سابقة إلى معالي المستشار النائب العام للحصول على حقوقه بالطرق القانونية،
وتضمن بلاغ الخطيب الجديد بان رئيس الزمالك هدد أنه حال تطبيق القانون عليه فإن أنصاره وهم بالملايين على حد قوله «بالفيديو» لن يصمتوا .
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