شكرا لقرائتكم الأهلي يرفع "تسعيرة" رمضان صبحى إلى 118 مليون جنيه وبنود أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبذل إدارة النادي الأهلي جهوداً مُكثفة خلال الفترة الحالية لضم رمضان صبحي لاعب الفريق بشكل نهائي من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي بعد إنتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري ، وعلم "الخليج 365" أن المفاوضات شهدت تطورات واضحة من جانب الأهلي خلال الفترة الماضية لبقاء اللاعب نهائياً في القلعة الحمراء بعدما أشتراه الأهلي مرتين على سبيل الأعارة ، وبدأت المفاوضات الأخيرة من الأهلي بتحديد مبلغ مليوني و500 ألف جنيه إسترليني لشراء اللاعب فيما طلب النادي الإنجليزي 7 مليون جنيه إسترليني.

وأثار طلب النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين إسترليني دهشة الجميع داخل الأهلى، لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية لذا ترى الإدارة أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.

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وأكد الاهلي للنادي الإنجليزي أن مبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني كبير للغاية ، قبل أن يرفع الأهلي عرضه من 2.5 إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني لإتمام الصفقة ، وشدد الأهلي على أنه سبق وتعاقد مع رمضان صبحى فى يناير 2019 من هيدرسفيلد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترلينى ثم جدد الإعارة فى صيف 2019 لمدة موسم مقابل مليون و600 جنيه إسترلينى.

وأوضح الاهلي خلال مخاطباته مع هيدرسفيلد أن قيمة الصفقة ستصل بذلك إلى 5 مليون و900 ألف جنيه إسترليني أي 118 مليون جنيه مصري إذا ما تم إحتساب قيمة الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم بجانب الـ3.5 مليون جنيه إسترليني الذين سيتم دفعهم للنادي الأنجليزي لشراء اللاعب نهائياً.