شكرا لقرائتكم أبوريدة : مصر قادرة على استضافة دوري الأبطال ولم أحسم ترشحي لرئاسة كاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، على قدرة مصر على تنظيم الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنه تحدث مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في هذا الشأن.

وقال أبوريدة في تصريحات لبرنامج "ملعب الصقر" عبر إذاعة راديو مصر: "لدينا إمكانيات كبيرة في مصر، وهناك ثقة كبيرة بيننا وبين الاتحاد الإفريقي، وبمجرد اعتذار الكاميرون تقدمنا بطلب استضافة الأدوار النهائية، وتحدثت مع أحمد أحمد رئيس الكاف، وكذلك الكونغولي كونستون عوماري النائب الأول للإتّحاد الإفريقي، ونتواصل مع أعضاء الكاف لاستضافة المباريات".

وأضاف:" الإمارات لم تتقدم بأى طلب رسمي من أجل استضافة المباريات، نرتبط بعلاقات جيدة معهم، ولا توجد حساسية مع المغرب مطلقا، في هذا الأمر، وأتمنى ان تنظم مصر الأدوار النهائية". وواصل:" "ترشحي لرئاسة الاتحاد الإفريقي لم يحسم بعد، وهناك رئيس حاليا موجود وهو أحمد أحمد، الأمور لها حسابات خاصة".

وأكد أبو ريدة، أنه يريد معرفة كافة اللوائح الخاصة قبل اعلان الترشح بشكل رسمي لانتخابات اتحاد كرة القدم قائلا : "لو كان هناك شخص مهيئ لرئاسة اتحاد الكرة، لن يكون لدي مشكلة في عدم خوض الانتخابات المقبلة، وسندعمه بقوة في الفترة القادمة".

وأضاف:" لم اعترض أن تكون المدة المقبلة سنة أو 4 سنوات، لازلت أدرس الأمر، قبل الانتخابات ستكون هناك لائحة يجب اعتمادها، يشارك فيها أعضاء اللجنة الخماسية مع الاتحاد الدولي، لذلك سيتم الانتظار حتى خروج اللائحة رسميا، والجمعية العمومية هي صاحبة الحق الاصيل في اعتمادها".

وأكمل:" الاتحاد الدولي لكرة القدم طلب تقليل أعداد الجمعية العمومية، حتى يكون أصحاب الرأي الموجودين من الأندية لهم قرار مؤثر في صناعة القرار"

ويرى أبو ريدة أن الانتقادات التي تعرض لها عقب خروج مصر من أمم إفريقيا 2019، كانت ظالمة للغاية قائلا : "ضاعفت ميزانية اتحاد الكرة من 12 مليون إلي 50 مليون، ووصلنا نهائي بطولة إفريقيا بعد غياب، وكذلك وصلنا بطولة كأس العالم 2018".

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وأضاف:" أقوم بتقديم وجوه جديدة دائما في العمل الإداري، ونتعرض للظلم في بعض الأحيان، البرازيل خسرت بسباعية من ألمانيا، والاتحاد المغربي لم يتقدم باستقالته بعد الخروج من أمم إفريقيا".

وواصل:" هناك إيجابيات وسلبيات دائما، وخروج بعض الاعضاء للانتقادات في وسائل الإعلام لأن البعض يريد "القفز من المركب".

وأكمل:" القائمة الانتخابية الجديدة لي ستشهد 4 وجوه جديدة".

وعن رابطة الاندية المحترفة قال رئيس اتحاد الكرة السابق : "رابطة الأندية ليست اختراع جديد وكانت موجودة منذ وجود الكابتن حسن حمدي، وفي حالة نجاحي سنقوم بتقديم كل الدعم لهم واللائحة التي سيعملون بها، وفي حالة قدرتهم على إدارة المسابقة، سيتركوا لنا مزيد من الراحة لإدارة المنتخبات وباقي الأمور".

وأضاف:" السوشيال ميديا والكتائب الالكترونية الموجهة، لا يتحدثون في أرض الواقع، وأقابل الهجوم دائما بالعمل فقط، اضع الانتقادات وراء ظهري"

وواصل:" لابد من العمل لصناعة جيل جديد من المواهب في مصر، ونسعي لتطوير المشروعات الخاصة بالكرة المصرية وخاصة قاعدة الناشئين".

ورفض أبوريدة، ترشيح أي شخص آخر لرئاسة اتحاد كرة القدم، حال عدم إقدامه على خطوة الترشح رسميا في الانتخابات المقبلة.