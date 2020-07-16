في تهديد جديد.. مرتضى للخطيب: "لو اترفعت عني الحصانة أنصاري مش هيسبوك"

على خلفية الصراع الذي نشب بينهما بسبب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي، وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة إلي نظيره محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.



وكان محمود الخطيب أرسل خطابا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسئوليها؛ مطالباً بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه صوت مرتضى منصور، وهو يسب عدد من الأشخاص، فيما نفى رئيس الزمالك ذلك مؤكدا أن الفيديو مفبرك وغير حقيقي.

وقال منصور في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس :" اتقي الله يا خطيب في مصر ".

وتساءل رئيس الزمالك " أيه النتيجة يعني من الضغط ده؟ إن هيترفع عني الحصانة زى مابتقول وحبس مرتضى ؟ لا فيه مجلس نواب محترم ورئيسه محترم ".

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وواصل " حتى لو وصلت للنتيجة ديه فاكر أنصاري اللى بالملايين هيسبوك ؟ ما أعتقدش". حسبما نشر موقع "مصراوي".

وكان محمود الخطيب أرسل خطابا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسئوليها؛ مطالباً بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك.

ولكن مصادر مطلعة باللجنة التشريعية بمجلس النواب، قالت لموقع "مصراوي" إن اللجنة لن تنظر في طلب رفع الحصانة الذي تقدم به محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد النائب مرتضى منصور، حيث الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة أن يكون الطلب مقدما من إحدى الجهات القضائية، منها النائب العام أو المدعي العام العسكري .



وتبادل محمود الخطيب ومرتضى منصور البلاغات خلفية الفيديو ليقرر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق في بلاغ رئيس الأهلي لتستدعيه النيابة العامة وتستمع إلى أقواله.