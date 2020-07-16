شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج غذائى جديد للزمالك بعد أسبوع من معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، برنامجا غذائيا جديدا للاعبى الفريق، يتم تطبيقه بداية من غد، وذلك عقب إجراء قياسات الوزن والقياسات البدنية قبل مران اليوم المسائي، ويهدف كارتيرون لتقليل أوزان اللاعبين والوصول إلى مستوى فنى وبدنى مناسب قبل استئناف مباريات الدورى ومباراة الرجاء المغربي، فى الوقت الذى أشاد فيه كارتيرون بالتزام لاعبى الزمالك فى المعسكر، وهو الأمر الذى سيعود بفائدة فنية على الفريق فى المباريات الرسمية المقبلة.

من ناحية أخرى، تحركت الأحداث سريعا داخل نادى الزمالك، وتحديدا فريق الكرة الأول، بمجرد عودة الفريق للتدريبات، استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى وكذلك مباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل، وفى التقرير التالى نستعرض أهم الأحداث التى وقعت داخل الزمالك خلال الـ 48 ساعة الماضية، وتحديدا بشأن لاعبى شمال أفريقيا المحترفين فى الزمالك، وهم التونسى فرجانى ساسى والمغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، بالإضافة إلى لاعب الزمالك الجديد حمزة المثلوثى قائد الصفاقسى التونسى السابق.

وصل التونسى حمزة المثلوثى الظهير الأيمن للصفاقسى التونسى إلى القاهرة لإنهاء إجراءات انضمامه للزمالك بداية من الموسم المقبل، عقب انتهاء تعاقده مع فريقه، على أن يخضع اللاعب للكشف الطبى خلال الساعات المقبلة، قبل الإعلان الرسمى عن الصفقة، وسيغادر بعدها المثلوثى القاهرة متوجهاً إلى بلاده لإنهاء متعلقاته على أن يعود للانتظام فى تدريبات الزمالك فى أقرب وقت.

وكان من المفترض وصول المثلوثى للقاهرة الأربعاء الماضى إلا أن شروط شركات الطيران بضرورة وصول المسافرين على رحلة واحدة من تونس إلى القاهرة إلى 50 راكبا تسببت فى تأخر وصول التونسى حمزة المثلوثى لاعب الزمالك الجديد والصفاقسى التونسى السابق من الأربعاء الماضى إلى مساء الثلاثاء.