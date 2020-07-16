شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اختار مسئولو المصرى برج العرب لاستضافة مباريات الفريق بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو المصرى البورسعيدى ملعب برج العرب لاستضافة مباريات الفريق بالدورى، وأبلغوا اتحاد الكرة بالقرار خلال الاجتماع الذى عقده محمد الخولى، نائب رئيس المصرى مع عمرو الجناينى رئيس الجبلاية أمس الأول، بعدما كان محددا استاد السويس لاستضافة مباريات الفريق بالدورى.

وهناك بعض الأسباب التى أدت لتفضيل مسئولى المصرى لملعب برج العرب عن استاد السويس.

قرب المسافة بين الفندق والملعب

يعد قرب المسافة بين الفندق الذى يقيم فيه المصرى وملعب المباريات التى ستستضيف اللقاءات أحد الأسباب الرئيسية وراء تفضيل مسئولى الفريق الساحلى لاستاد برج العرب.

تفضيل اللاعبين لبرج العرب

ملعب برج العرب من الاستادات التى اعتاد عليها لاعبو المصرى لإقامة مبارياتهم خلال الخمسة أعوام الماضية، وهو ما جعل الجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق العشرى يصر على عودة الفريق للعب عليه حتى يحقق النتائج المرجوة ويعبر المنطقة الصعبة التى يحتلها الفريق بجدول الدورى.

Advertisements

فى الوقت نفسه رحب لاعبو الفريق بالعودة من جديد للعب باستاد برج العرب الذى شهد أفضل نتائج للفريق فى عهد حسام حسن، بالإضافة إلى عدم رغبتهم في الذهاب لاستاد برج العرب.

إقامة اللقاءات الجماهيرية على برج العرب

ويعد إقامة اللقاءات الجماهيرية مع الأهلى والزمالك والاتحاد وسموحة وبيراميدز على ملعب برج العرب أحد الأسباب القوية أيضاً لتفضيل الجهاز الفنى للمصرى إقامة المباريات باستاد برج العرب