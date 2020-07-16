شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى ينهى أزمة عودة الأفارقة للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندرى، فى إنهاء أزمة الأفارقة والتى كانت تشكل أزمة حقيقية لدى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول للاتحاد السكندرى، وأجرى مصيلحى اتصالا هاتفيا بأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للاستعانة به فى إنهاء أزمة حصول اللاعبين على تأشيرات الدخول فى ظل الأزمة التى تعانى منها جميع الأندية المصرية، وبالفعل أعطى الوزير تعليماته بضرورة حل جميع الأسباب التى تؤدى لتعطيل قدوم اللاعبين، وحصل بالفعل لاعبو الاتحاد على التأشيرات الخاصة بهم وتم الاتفاق على العودة والانتظام فى التدريبات الأسبوع المقبل.

ويعتبر الاتحاد السكندرى أول نادٍ حصل بالفعل على جميع الموافقات الأمنية والتأشيرات الخاصة باللاعبين.

فى سياق مختلف، حضر محمد مصيلحى رئيس النادى تدريب الفريق أمس الأول، للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفنى وطالبهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وكذلك اتباع جميع التعليمات الصحية للخروج لبر الامان وعدم التعرض لأى أزمات صحية.

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من ناحية أخرى، يدرس محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندرى تقديم شكوى رسمية فى الليبى أنيس سالتو بالاتحاد الدولى لكرة القدم لحفظ حقوق النادى المادية بعد سفر اللاعب لموطنه الأصلى بحجة زيارة أهله دون سابق إنذار بالرغم من عودة الفريق للتدريبات ورفض طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر اختلاط أى لاعب مع أشخاص أخرى وعدم السفر لأى ظرف للتركيز فى المران

كان أنيس سالتو فاجأ الجهاز الفنى والإدارى للإتحاد السكندرى بالسفر عقب عودة الفريق للإتحاد بداعى زيارة أهله خاصة وأن رفض السفر مثل بقية زملائه لليبيا أثناء فترة كورونا مفضلا البقاء بالإسكندرية نظرا لوجود قلق فى مدينة طرابلس الليبية، إلا انه ومع فتح المجال الجوى من جديد غادر اللاعب لبلاده دون العودة لإدارة ناديه.

ويبحث مسئولو الاتحاد السكندرى تقديم ملف شامل عن حالة سالتو للحفاظ على حقوق النادى المادية، خاصة أن الإدارة تجرعت الفترة الماضية دفع بعض المستحقات المالية لبعض اللاعبين الذين هربوا دون سابق إنذار أيضا .