شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ليديا ميخائيل لاعبة الطائرة: هوايتى الرسم وبحب دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى ليديا ميخائيل لاعبة الكرة الطائرة بنادى وادى دجلة، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ البراونيز. من نجمك المفضل؟ دينا الشربينى.

ليديا ميخائيل 2 من مطربك المفضل؟ عمرو دياب. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مهندسة ديكور. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا مبستخدمش العنف خالص.

ليديا ميخائيل مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ شيرين رضا. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الاثنين.. كل لبس وله وقته. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ لازم يكون رياضى طبعا.

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