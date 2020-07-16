الامارات | قرار إنجليزي يمنع محمد صلاح من التكريم في مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن قرار إنجليزي يمنع محمد صلاح من التكريم في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري وجهاز المنتخب اتصالات لتهنئة نجم ليفربول الهداف المصري محمد صلاح، وتوجيه الدعوة له للحضور إلى مصر من أجل تكريمه بعد تتويج "الفرعون" مع "الريدز" بلقب الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد واصل إنجازاته الرائعة مع فريقه الإنجليزي وتوج بلقب الدوري مع ليفربول للمرة الأولى بعد غياب 30 عاماً وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، ليحقق اللاعب بذلك البطولة الرابعة له مع الفريق بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وبطولة العالم للأندية.

وكشف مدرب منتخب مصر حسام البدرى، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحكم رياضة” على إذاعة الشباب والرياضة المصرية أن "سبب تأجيل تكريم محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزى بعد إنجازاته يرجع للخوف من الظروف الحالية وعدم قدرة صلاح على السفر ودخول الحجر الصحي"، وأضاف: “محمد صلاح ظاهرة مميزة وفخر لكل العرب والمصريين وهناك تواصل معه بشكل دائم وفى رغبة لتكريمه من اللجنة الخماسية وجهاز المنتخب، لكن الظروف الحالية دفعتنا لتأجيل الأمر، لاسيما أن اللاعب لن يستطيع السفر ودخول الحجر الصحى 14 يوماً ما يؤثر على مشاركته مع فريقه وفى أقرب فرصة ستتاح الفرصة سيتم تكريم محمد صلاح لدوره الكبير فى الكرة المصرية”.



وكان الاتحاد المصري قد تواصل مع اللاعب لإبلاغه بالتكريم، إلا أن اللاعب اعتذر في الوقت الحالي وأكد أن الحكومة الإنجليزية اتخذت قراراً بأن يتم عزل أي فرد غادر أراضيها ولو ليوم واحد ثم يعود 14 يوما، لضمان خلوه من فيروس كورونا، وهو ما دفع اتحاد الكرة، لتأجيل حفل التكريم الخاص باللاعب واقترح جهاز منتخب الفراعنة أن يتم الحفل مع أول تجمع لضمان حضور جميع زملائه في المنتخب.

ويسعى محمد صلاح لحصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، كثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة، بعد الأسطورتين، آلان شيرار، وتيري هنري، ويحتل الأن المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا، بفارق 4 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، قبل 3 جولات على نهاية المسابقة.

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