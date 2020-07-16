شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتقدم بالبلاغ رقم «11» ضد تجاوزات رئيس الزمالك: هدد بعدم صمت الملايين من أنصاره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، ببلاغ إلبى النائب العام، ضد رئيس نادي الزمالك، بسبب تجاوزاته «غير الأخلاقية» التي جاءت على لسانه مساء الأربعاء، من خلال قناة النادي والحسابه الرسمي على فيسبوك وقناته على موقع «يوتيوب».

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الاهلي، يعد البلاغ هو رقم «11» ضد رئيس الزمالك، إلى النائب العام ويحمل رقم «29246» عرائض المكتب الفني.

وقال محمود الخطيب في بلاغه، إن رئيس الزمالك تجاوز في حقه وأسرته ووجه إليه ألفاظا غير لائقة واتهامات باطلة؛ سواءً بالتصريح أو التلميح وزاد في تطاوله بما يعف اللسان عن ذكره ردًا على قيام رئيس الأهلي بتقديم بلاغات سابقة إلى معالي المستشار النائب العام للحصول على حقوقه بالطرق القانونية، بل وهدد رئيس الزمالك أنه حال تطبيق القانون عليه فإن أنصاره وهم بالملايين على حد قوله «بالفيديو» لن يصمتوا في إشارة لإشاعة الفوضى في بلد سيادة القانون، وجاء على لسانه أيضًا عبارات تمس وطنية رئيس الأهلي وكيان ناديه والتي يشهد التاريخ عليها.

وقدم محمود الخطيب مع بلاغه «إسطوانة مدمجة» تتضمن تجاوزات رئيس الزمالك التي فاقت كل الحدود، وعلى كل المستويات وتركت علامات استفهام عديدة في اتجاهات مختلفة؛ بسبب الصمت غير المبرر تجاه كل ما يرتكبه من جرائم سب وقذف وخوض في الأعراض وتشويه سمعة العائلات.

وطالب رئيس الأهلي بحقه المشروع وعائلته، بل وحقوق كل المصريين الذين يسيئ إليهم ما يأتي على لسان رئيس الزمالك، ويتنافى مع قيم المجتمع المصري والمبادئ الأخلاقية والإنسانية، وبات نهجه يمثل خطرًا حقيقيًا على سلوك الشباب والنشء الذين يمارسون الرياضة في الأندية، خاصًة أنه يقوم ببث هذه التجاوزات الخارجة على شاشة قناة ناديه وحساباته الرسمية وتتناولها مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements