شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب عودة أيمن حفني للمقاصة نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن رغبته في عودة أيمن حفني، صانع ألعاب الفريق المُعار لصفوف نادي المقاولون العرب، في بداية الموسم الكروي الجديد، فور انتهاء إعارته للمقاولون العرب.

وعلمت «المصري اليوم»، أن إيهاب جلال، طلب عودة أيمن حفني، بداية الموسم المقبل، بعدما جرت إعارة اللاعب إلى صفوف المقاولون العرب، في يناير الماضي، لمدة 6 أشهر، وكان إيمن حفني يلعب ضمن صفوف نادي الزمالك، قبل الرحيل الرسمي لنادي مصر المقاصة.

وأنهى نادي المقاولون العرب، إجراءات ضم أيمن حفني، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة من نادي مصر للمقاصة، لمدة ستة أشهر.