شكرا لقرائتكم خبر عن «بسيوني» سعيد بفوز طلائع الجيش الودي على المقاصة.. وسلبية عينة «صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن سعادتة بالفوز الودي الذي حققه الفريق على نظيره مصر المقاصة بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى هذا الموسم، سجل الهدفين أحمد سامى وعمار حمدى.

ومن جهة أخرى، أظهرت العينة الثانية التي أجراها عاصم صلاح، مدافع الفريق، سلبية إصابته بفيرس كورونا بعدما دخل اللاعب لمدة 10 أيام في الحجر الصحي المنزلى بعد الإعلان عن إيجابيه العينة الأولى، ومن المقرر أن يجري اللاعب مسحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة للتأكد من شفائه التام من الفيرس.