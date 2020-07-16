شكرا لقرائتكم خبر عن «سولشاير»: موعد نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليس عادلاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، إنه ليس من العدل أن يحصل تشيلسي على 48 ساعة أكثر من فريقه للاستعداد لمواجهتهما بقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

ويلعب يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي وقت لاحق من اليوم الخميس، بينما يدخل تشيلسي مباراة الدور قبل النهائي عقب انتصاره على نوريتش سيتي يوم الثلاثاء الماضي.

وأبلغ سولشاير الصحفيين: «هناك أمر مقلق وهو حصول (تشيلسي) على 48 ساعة أكثر منا للراحة والتعافي. هذا ليس عادلا».

وتابع: «تحدثنا عن العدالة في جدول المباريات قبل استئناف المنافسات. يجب على التفكير بشأن مباراة الخميس. علينا الفوز بهذه المباراة ثم التفكير في المواجهة التالية».

وأشار سولشاير إلى أن فريقه بحالة جيدة وأنه يستطيع التعامل مع جدول المباريات المقبلة.

وأضاف: «الأسبوعان المقبلان سيكونان مرهقين لكننا في حالة بدنية جيدة. اللاعبون في حالة بدنية هي الأفضل منذ سنوات».

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