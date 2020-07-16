شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الإجراءات الاحترازية بعمومية الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتخذت إدارة نادي الزمالك، إجراءات احترازية مشددة، للتصدي لفيروس كورونا، خلال انعقاد الجمعية العمومية المقررة يومي 26 و27 من شهر يوليو الجاري، لاعتماد الميزانية، والتصويت على مشاركة الفرق الرياضية في المنافسات، في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

واتخذت إدارة النادي، كافة الإجراءات التي تضمن التباعد بين الأعضاء أثناء عملية التصويت لتفادي حدوث أي إصابات بفيروس كورونا.

وحرصت إدارة النادي، على زيادة بوابات التعقيم، الخاصة بدخول الأعضاء نحو مقر الإدلاء بالأصوات لتسهيل المهمة عليهم والبعد عن التزاحم في ذلك التوقيت.