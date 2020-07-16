شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يد الأهلى: نحتاج لمجهود مضاعف للمنافسة على الدوري والكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد يحيى، المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، على وجود إصرار كبير لدى اللاعبين في التدريبات؛ من أجل الوصول إلى أفضل مراحل الجاهزية البدنية والفنية؛ استعدادا لاستئناف منافسات الموسم الجاري، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب وباء كورونا.

وأوضح أن الفريق يسير بخطوات ثابتة خلال فترة الإعداد، حيث تم عمل قياسات بدنية لكل لاعب، للوقوف على الحالة البدنية للجميع، وبعدها تم وضع وحدات تدريبية وأحمال مناسبة، للوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية المطلوبة قبل العودة إلى المباريات، إلى جانب برنامج إعداد فني مكثف للتدريبات الخططية المتنوعة وتدريبات الكرة.

وألمح يحيى إلى أن فترة التوقف الطويلة، تركت آثارها على اللاعبين بصورة كبيرة، خاصة على الصعيد البدني، وهو ما يحتاج إلى وقت وإعداد مكثف للغاية، وهو ما يعمل الجهاز الفني عليه في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة طارق محروس، منذ توليه المسئولية، يعمل على الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة من أجل الوصول باللاعبين إلى أفضل ما يمكن، خاصة أن الفريق لديه مواجهات قوية لا تقبل سوى الفوز؛ من أجل المنافسة على لقب الدوري، فضلا عما تمثله بطولة كأس مصر من أهمية للجميع داخل الفريق.

وأضاف أن الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين، والروح القتالية التي يمتاز بها الجميع، وهو ما يعتبر الرهان الحقيقي خلال الفترة المقبلة، فيما أشاد بالحماس الكبير من جانب اللاعبين مع بداية العد التنازلي للعودة من جديد لاستئناف المباريات.

وشدد المدرب العام للفريق على أن الفترة المقبلة، سوف تشهد استمرار اللاعبين في التركيز والاجتهاد من أجل الفوز بكل البطولات، في ظل وجود مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب والتعاقدات الجديدة.

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