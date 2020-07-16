شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يطمئن على حمدي فتحي بعد مشاركتة في «تراي ماتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطمئن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، على جاهزية حمدي فتحي لاعب وسط الفريق، بعد مشاركته اليوم الخميس، في التقسيمة «تراي ماتش» وذلك بعد أن عاد بشكل تدريجي إلى التدريبات الجماعية مؤخراً.

وتعافى حمدي فتحي من آثار جراحة غضروف الركبة التي تعرض لها خلال مشاركته في أحد تدريبات المنتخب الوطني الأول قبل عدة أشهر.

ونفذ حمدي فتحي برنامجا علاجيا وتأهيليا كاملا طوال الشهور الماضية قبل عودته إلى التدريبات الجماعية ومشاركته اليوم في «تراي ماتش» الذي أقامه الجهاز الفني للاطمئنان على جاهزية اللاعبين.

يذكر أن الأهلي يستعد لعودة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، وأيضا خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.