شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يمنع لاعبي الزمالك من التصريحات الصحفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فرمان بمنع لاعبيه من الإدلاء بأي تصريحات صحفية وتليفزيونية إلا قبل الحصول على إذن من الجهاز الفني، أو من أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة.
ويرغب كارتيرون، في إضفاء المزيد من التركيز على معسكر إعداد الفريق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وعدم تشتيت أذهان اللاعبين، وتوعد كارتيرون بتوقيع عقوبات مغلظة على من يخالف التعليمات خلال الفترة المقبلة.
ودخل الزمالك، معسكر مغلق بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الرجاء المغربي، في الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.
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