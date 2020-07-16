شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يدرس ضم «صبحي» والإستغناء عن «أوسه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسؤولى نادى وادي دجلة، الدخول في مفاوضات مع محمد صبحي، حارس الزمالك والمنتخب الأوليمبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لحراسة عرين الفريق، في ظل رغبه مسؤولى النادى في الاستغناء عن محمد عبدالمنصف بسبب كبر سنه ورغبه المدير الفنى اليونانى للفريقفي الاعتماد على عناصر صغيرة السن.

وجذب محمد صبحي الأنظار إليه خلال الفترات القصيرة التي شارك بها مع نادى الزمالك، بالإضافة لتألقه مع المنتخب الأوليمبي الذي نجح في التتويج ببطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر العام الماضي.

ومن المنتظر أن يدخل نادى وادي دجلة في مفاوضات مع نظرائهم في نادى الزمالك لمعرفة المتطلبات المادية نظير الحصول على اللاعب سواء بالبيع النهائي أو الانتقال على سبيل الإعارة.