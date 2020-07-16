كاف يعلن موعد إقامة كأس أمم أفريقيا

كشف عبد المنعم باه، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن موعد إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، مشيرًا إلى أن مسئولي الكاف قرروا إقامة البطولة بين شهرى يونيو ويوليو.

وقال باه فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن الاتحاد الأفريقي استقر على إقامة كل بطولات المنتخبات فى الصيف وعدم إقامتها بالشتاء كما كان مقررًا لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

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في الوقت نفسه، يعقد الاتحاد الأفريقي اجتماعا اليوم لحسم مكان إقامة بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني قد أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي يطلب فيه طلب استضافة مباريات الدور قبل النهائي لدوري أبطال فريقيا والتي تجمع الأهلي المصري أمام الوداد المغربي والزمالك أمام الرجاء المغربي في سبتمبر المقبل.

في الوقت نفسه، ستقام مباريات نصف نهائي الكونفدرالية والمباراة النهائية في المغرب من دور واحد، حيث سيلتقي بيراميدز مع حورويا كوناكري الغيني في نصف النهائي الأول، بينما تجمع المباراة الأخرى بين الثنائي المغربي نهضة بركان وحسنية أغادير.

