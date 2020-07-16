شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة: ظلمت باتحاد الكرة من ناس قفزت من المركب وسأترشح لرئاسة الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس هانى أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم، قدرة مصر على تنظيم الأدوار النهائية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، موضحا أنه تحدث مع مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى هذا الشأن، وقال أبوريدة فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" عبر إذاعة راديو مصر، "لدينا إمكانيات كبيرة فى مصر، وهناك ثقة كبيرة بيننا وبين الاتحاد الأفريقى، وبمجرد اعتذار الكاميرون تقدمنا بطلب لاستضافة الأدوار النهائية، وتحدثت مع أحمد أحمد رئيس الكاف، وكذلك الكونغولى كونستون عومارى النائب الأول للاتّحاد الأفريقي، ونتواصل مع أعضاء الكاف لاستضافة المباريات".

وأضاف أبو ريدة، "الإمارات لم تتقدم بأى طلب رسمى من أجل استضافة المباريات، نرتبط بعلاقات جيدة معهم، ولا توجد حساسية مع المغرب مطلقا فى هذا الأمر، وأتمنى تنظيم مصر الأدوار النهائية".

وتابع أبو ريدة، "ترشحى لرئاسة الاتحاد الأفريقى لم يحسم بعد، وهناك رئيس حاليا موجود وهو أحمد أحمد، الأمور لها حسابات خاصة".

وأكد أبو ريدة أنه يريد معرفة كافة اللوائح الخاصة قبل إعلان الترشح بشكل رسمى لانتخابات اتحاد كرة القدم قائلا، "لو كان هناك شخص مهيأ لرئاسة اتحاد الكرة، لن يكون لدى مشكلة فى عدم خوض الانتخابات المقبلة، وسندعمه بقوة فى الفترة القادمة".

وأضاف رئيس اتحاد الكرة السابق، "لم أعترض أن تكون المدة المقبلة سنة أو 4 سنوات، مازلت أدرس الأمر، قبل الانتخابات ستكون هناك لائحة يجب اعتمادها، يشارك فيها أعضاء اللجنة الخماسية مع الاتحاد الدولي، لذلك سيتم الانتظار حتى خروج اللائحة رسميا، والجمعية العمومية هى صاحبة الحق الأصيل فى اعتمادها".

وأكد أبو ريدة أن "الاتحاد الدولى لكرة القدم طلب تقليل أعداد الجمعية العمومية، حتى يكون أصحاب الرأى الموجودين من الأندية لهم قرار مؤثر فى صناعة القرار"

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ويرى أبو ريدة أن الانتقادات التى تعرض لها عقب خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 كانت ظالمة للغاية قائلا، "ضاعفت ميزانية اتحاد الكرة من 12 مليوناً إلى 50 مليون جنيه، ووصلنا نهائى بطولة أفريقيا بعد غياب، وكذلك وصلنا بطولة كأس العالم 2018".

وأضاف، "أقوم بتقديم وجوه جديدة دائما فى العمل الإداري، ونتعرض للظلم فى بعض الأحيان، ألمانيا خسرت بسباعية من البرازيل، والاتحاد المغربى لم يتقدم باستقالته بعد الخروج من أمم أفريقيا".

وواصل، "هناك إيجابيات وسلبيات دائما، وخروج بعض الأعضاء للانتقادات فى وسائل الإعلام لأن البعض يريد "القفز من المركب.. القائمة الانتخابية الجديدة لى ستشهد 4 وجوه جديدة".

وعن رابطة الأندية المحترفة، قال رئيس اتحاد الكرة السابق، "رابطة الأندية ليست اختراعا جديدا وكانت موجودة منذ وجود حسن حمدى، وفى حال نجاحى سنقوم بتقديم كل الدعم لهم واللائحة التى سيعملون بها، وفى حال قدرتهم على إدارة المسابقة سيتركون لنا مزيداً من الراحة لإدارة المنتخبات وباقى الأمور".

وأضاف أبو ريدة، "السوشيال ميديا والكتائب الإلكترونية الموجهة لا يتحدثون فى أرض الواقع، وأقابل الهجوم دائما بالعمل فقط، أضع الانتقادات وراء ظهري"

وواصل، "لابد من العمل لصناعة جيل جديد من المواهب فى مصر، ونسعى لتطوير المشروعات الخاصة بالكرة المصرية وخاصة قاعدة الناشئين".

ورفض أبوريدة ترشيح أى شخص آخر لرئاسة اتحاد كرة القدم، حال عدم إقدامه على خطوة الترشح رسميا فى الانتخابات المقبلة.