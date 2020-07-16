شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم «11» ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى ــ عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة النادى ــ بالبلاغ رقم «11» إلى معالى المستشار النائب العام تحت رقم “29246”، عرائض المكتب الفنى، ضد رئيس نادى الزمالك وتجاوزاته ضد الأهلى .

وقال محمود الخطيب، فى بلاغه، إن رئيس الزمالك تجاوز فى حقه وأسرته ووجه إليه ألفاظا غير لائقة واتهامات باطلة؛ سواءً بالتصريح أو التلميح ردًا على قيام رئيس الأهلى بتقديم بلاغات سابقة إلى المستشار النائب العام للحصول على حقوقه بالطرق القانونية،

وتضمن بلاغ الخطيب الجديد بأن رئيس الزمالك هدد بأنه حال تطبيق القانون عليه فإن أنصاره، وهم بالملايين على حد قوله «بالفيديو»، لن يصمتوا.

وقدم محمود الخطيب مع بلاغه «أسطوانة مدمجة» تتضمن تجاوزات رئيس الزمالك.