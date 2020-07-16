شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طائرة طنطا يتقدم بشكوى رسمية للاتحاد بسبب تأخر المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم لاعبو فريق الكرة الطائرة بنادى طنطا بشكوى رسمية إلى اتحاد اللعبة، برئاسة سامح حمدى، ضد إدارة النادى بسبب عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة ورواتب اللاعبين منذ 5 أشهر.

يأتى تقدم اللاعبين بالشكوى فى ظل عدم استجابة مجلس النادى، برئاسة فايز عريبى، بصرف المستحقات مع اقتراب عودة المسابقة مجددا فى أغسطس المقبل بحجة الضائقة المالية التى يمر بها النادى.



شكوى طائرة طنطا

و قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة إلزام الأندية خلال المرحلة المقبلة بعمل عقود للمدربين على صعيد جميع الأندية، لإعطائهم كافة حقوقهم على أن يتم توثيقها فى الاتحاد فى إطار العمل الاحترافى لتوثيق عقود المدربين فى الفترة القادمة، وفي هذا الشأن، كشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، عن إعداد استبيان لتقييم مدربى الأجهزة الفنية للمنتخبات المقرر اختيارها للمراحل السنية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إرسال استمارة الاستبيان للمدربين لتقييمهم من قبل اللجنة التى ستعيد تشكيل الأجهزة ، وأشار حمدى إلى أن اختيار المدربين سيتم بعناية شديدة، وفقا للسير الذاتية التى ستوضح من خلال الاستبيان المرسل من عدد من المدربين على البريد الإلكترونى للاتحاد .

كما تبحث اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة عن شركات تأمين فى إطار خطة الاتحاد للتأمين على اللاعبين وأسرهم خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات طبية على أفضل ما يكون فى هذا المجال، ومن جانبه كشف إيهاب عزمى، عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة أن البحث عن شركات للتأمين على اللاعبين وأسرهم خلال الفترة المقبلة من أولويات خطة اللجنة لتقديم خدمات غير مسبوقة للكرة الطائرة المصرية.