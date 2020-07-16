شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية لنجوم الطلائع اليوم عقب ثنائية ودية مصر المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض اليوم الخميس فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، اليوم الخميس، تدريبات استشفائية باستاد جهاز الرياضة العسكرى، فيما يحصل اللاعبون غداً الجمعة على راحة من التدريبات قبل السفر للإسكندرية صباح السبت لدخول معسكر مغلق ببرج العرب استعداداً لعودة بطولة الدورى.

وحقق فريق طلائع الجيش الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدفين نظيفين فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الأربعاء ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدورى هذا الموسم، وأحرز هدفى الطلائع احمد سامى فى الدقيقة 8 وعمار حمدى فى الدقيقة 60 من عمر المباراة، وهى المباراة الودية الأولى التى تقام فى مصر عقب عودة النشاط الكروى مرة أخرى بعد توقف بسبب فيروس كورونا.

بدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من: "محمد بسام وأحمد سامى ومحمود عاطف ومحمد ناصف ومحمد أبو المجد ومحمد اشرف روقة وفرانك ستيفن ومحمد شحاته وكريم طارق وأبو بكر ديارا وحسام باولو"، وحرص العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش ويسرى عرفان المدير الإدارى للنادى ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة قبل بدء أول مباراة ودية فى الكرة المصرية بزمن الكورونا.

ويخوض فريق طلائع الجيش ثلاث مباريات ودية مع أندية إسكندرية، حرس الحدود، سموحة والاتحاد السكندرى فى معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية والذى يستمر لمدة 12 يوماً استعداداً لعودة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل، فيما حدد الطلائع 22 يوليو موعداً لملاقاة الزمالك ودياً فى برج العرب أيضاً، حيث يتوجه الفريق فى العاشرة صباح السبت المقبل للإسكندرية، ويتطلع الجهاز الفنى للطلائع بقيادة عبد الحميد بسيونى لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.