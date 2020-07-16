شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى عن مباراة الإسماعيلي: حل الأزمة واتحاد الكرة سيتولى أمر الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن انتهاء أزمة مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، فى أولى وديات أبناء الجنوب استعداداً لاستئناف الدورى العام يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة من مارس الماضى بسبب وباء كورونا، وقال كشرى فى تصريحات لليوم السابع، "مسئولو الإسماعيلى أبلغونى بانتهاء أزمة الحكام والمباراة قائمة فى موعدها، وسنتحرك الآن من معسكرنا لخوض اللقاء فى استاد الإسماعيلية، وعلمت أن اتحاد الكرة حل الأزمة بإرسال حكام آخرين خضعوا لمسحة كورونا".

وكانت ودية الإسماعيلى وأسوان، المقرر لها الخامسة عصر اليوم الخميس، مهددة بالإلغاء بعدما علم اتحاد الكرة باستعانة مسئولى الإسماعيلى بحكام متقاعدين لإدارة المباراة، حيث وجهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تحذيراً للمسئولين فى قلعة الدراويش بعدم إقامة المباراة دون إجراء مسحات لطاقم التحكيم وفقاً للخطة الاحترازية التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية قبل إقامة المباريات الوديات منعاً لتفشى فيروس كورونا.

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وقرر مسئولو النادى الإسماعيلى الاستعانة بحكام متقاعدين لإدارة المباراة الودية للدراويش اليوم أمام أسوان، استعدادا لاستئناف الدورى العام ٦ اغسطس المقبل، ورفض مسئولو الاسماعيلى اسناد المباراة لطاقم حكام مستمر فى الملاعب حتى الان.

وأرجع مسئولو الاسماعيلى الاستعانة بحكام متقاعدين بداعى عدم خضوعهم لمسحة كورونا حيث يتحمل اتحاد الكرة تكلفة المسحة ل٤٠ فردا فقط وخصص الاسماعيلى هذه المسحات للاعبين والجهاز الفنى والادارى والطبى رافضا اخضاع الحكام لهذه المسحات لذا استعان بطاقم حكام متقاعد حتى لا يخضع للمسحات .

ويستضيف فريق الإسماعيلى فى الخامسة عصر اليوم الخميس نظيره أسوان على ستاد الإسماعيلية فى أولى وديات الفريقين استعداداً لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس المقبل وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 2، ويتطلع جهاز الدراويش لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أى نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.