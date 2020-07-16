شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يحتفل بعيد ميلاد ابنه ياسين: ابنى واخويا وصاحبى وسندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حارس مرمي منتخب مصر السابق عصام الحضري على تهنئة ابنه ياسين بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال عدة صور نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، ظهر فيها الثنائي معاً وعلق عليها حارس مرمي الأهلى والزمالك والإسماعيلي السابق بكتابة : "ابني وأخويا وصاحبي وسندي ياسين رينا يخليك ليا، كل سنة وكل العمر وانت طيب و بخير ويا رب أشوفك أحسن واحد في الدنيا وتحقق كل اللي بتتمناه يا حبيبي".



الحضري وابنه

وشارك النجم عصام الحضري، حارس عرين المنتخب الوطني الأسبق، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام أثناء تدريباته الشاقة التي خاضها على ضفاف إحدى الشواطئ.



