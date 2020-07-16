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شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يحتفل بعيد ميلاد ابنه ياسين: ابنى واخويا وصاحبى وسندى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حارس مرمي منتخب مصر السابق عصام الحضري على تهنئة ابنه ياسين بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال عدة صور نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، ظهر فيها الثنائي معاً وعلق عليها حارس مرمي الأهلى والزمالك والإسماعيلي السابق بكتابة : "ابني وأخويا وصاحبي وسندي ياسين رينا يخليك ليا، كل سنة وكل العمر وانت طيب و بخير ويا رب أشوفك أحسن واحد في الدنيا وتحقق كل اللي بتتمناه يا حبيبي".
الحضري وابنه
وشارك النجم عصام الحضري، حارس عرين المنتخب الوطني الأسبق، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام أثناء تدريباته الشاقة التي خاضها على ضفاف إحدى الشواطئ.
وفي وقت سابق، احتفل عصام الحضرى، بوصول متابعيه عبر موقع إنستجرام لـ"مليون شخص"، ونشر صورته بجانب كلمة مليون وعلق قائلا:"مليون متابع شكراً لكم جميعاً ودايما أكون عند حسن ظنكم".
ويعد عصام الحضرى أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم يوم 25 يونيو 2018، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بمونديال روسيا بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سناً يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام، وقد تصدى لركلة جزاء بطريقة رائعة فى المباراة التى فاز بها الخضر بنتيجة (2-1).
وصنع الحضرى تاريخه الأكبر مع الأهلى نادى القرن الأفريقى، حيث قاد الفريق الأحمر للاستحواذ على أغلب البطولات التى يشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية، وحقق معه 23 لقبا تنوعت ما بين 8 ألقاب للدورى المصرى بدأت مع موسمه الأول 1996-1997، وحتى قبل رحيله عنه عام 2008، و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، بجانب لقبين لبطولة النخبة العربية 1997، و1998، و3 ألقاب لدورى أبطال أفريقيا 2001 و2005 و2006، ومثلها للسوبر الأفريقى، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006
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