شكرا لقرائتكم خبر عن "تراى ماتش" الأهلي.. حمدى فتحى يشارك 90 دقيقة.. وصالح يظهر بالشوط الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة رينيه فايلر، على جاهزية حمدى فتحى لاعب وسط الفريق بعد مشاركته فى التقسيمة (التراى ماتش) التى أقيمت صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش وذلك بعدما عاد بشكل تدريجى إلى التدريبات الجماعية مؤخراً، حيث تعافى حمدى فتحى من آثار جراحة غضروف الركبة التى تعرض لها خلال مشاركته بأحد تدريبات المنتخب الوطنى الأول قبل عدة أشهر، ونفذ اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا كاملا طوال الشهور الماضية قبل عودته إلى التدريبات الجماعية ومشاركته اليوم فى التراى ماتش الذى أقامه الجهاز الفنى للاطمئنان على جاهزية اللاعبين.

كما شارك صالح جمعة لاعب الفريق فى التقسيمة بعدما عاد للتدريبات الجماعية، حيث دفع المدير الفنى للأهلى باللاعب فى الشوط الثانى، وأشرك المدرب السويسرى جميع اللاعبين الجاهزين فى هذه التقسيمة واطمأن على مستواهم ولياقتهم الفنية والبدنية .

ويبحث الأهلى عن خوض مباراة ودية ثانية بالتتش بعد المباراة الودية التى سيلعبها الأحمر أمام سموحة يوم 23 يوليو الجارى، حيث يواصل الجهاز الفنى للفريق بقيادة رينيه فايلر رحلة البحث عن مباراة ودية جديدة لتجهيز الفريق لعودة النشاط الرياضى واستكمال منافسات الدورى وخوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى ابطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل، فيما قال سيد عبد الحفيظ إن الأهلى سيواصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدورى التى تحدد لها يوم 6 أغسطس المقبل، وأضاف عبد الحفيظ: "الأمور تسير بشكل جيد جدا فى المران بالتتش، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة الجميع"، موضحاً أن التجهيزات الكاملة المتوفرة فى ملعب التتش من جيم ساونا وجاكوزى وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التى يطبقها النادي، جعلت الجهاز الفنى يفضل استمرار التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة، وأوضح أن هناك تركيزا شديدا من اللاعبين للوصول لأعلى معدلات الجاهزية خلال فترة الإعداد الحالية على الصعيدين الفنى والبدني.

يذكر ان الأهلى يستعد لعودة الدورى الممتاز يوم ٦ اغسطس القادم وايضا خوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى ابطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.