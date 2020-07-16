شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يشترط الرخصة A على مدربى دورى المحترفين بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط اتحاد كرة اليد على مدربى أندية المحترفين فى الموسم الجديد الحصول على الرخصة A، ولن يتم الموافقة على تعيين أى مدرب على رأس القيادة الفنية لأى فريق فى دورى المحترفين غير حاصل على الرخصة A.

وغير اتحاد كرة اليد تصنيف المدربين من الدرجات الأولى والثانية والثالثة إلى رخص A وB وC ومبتدئ، بناءً على تعليمات الاتحاد الأفريقى للعبة، حيث تم تغيير تصنيف المدربين عالميا من قبل الاتحاد الدولى وتغييرها على صعيد الاتحادات الأهلية.

وتم تكليف عبده عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة بتغيير التصنيف، حيث إنه أنهى بالفعل تحويله إلى رخص من أجل تسليمه إلى الاتحاد الأفريقى لاعتماده.

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واعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة هشام نصر مؤخرا التشكيل الجديد للجان الاتحاد للموسم الرياضى الجديد حيث تم اعتماد تشكيل اللجان بنفس تشكيلها للموسم الرياضى 2019/2020.

كما تمت إعادة تشكيل اللجنة العليا للحكام وذلك لكثرة أعمال عفت رشاد باللجنة الفنية للاتحاد ولجنة المدربين وتوجيه كل الشكر والتقدير له لرئاسة اللجنة العليا للحكام ومجهوده الكبير مع الحكام للارتقاء بالمستوى الفنى والبدنى والتثقيفى على مدار الموسم المنقضى.

وضمت اللجنة العليا للحكام فى تشكيلها الجديد الكابتن تامر فكرى الحكم الدولى السابق والمحاضر الدولى الحالى ومساعديه باللجنة شعبان محمد وعلاء يوسف.