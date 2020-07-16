شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يخوض برنامجا تأهيليا فى "جيم" الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى محمد محمود، لاعب الأهلى، جلسة فى الجيم على هامش التقسيمة التى أجراها الجهاز الفنى للفريق صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدورى الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربى، ويقوم محمد محمود، بتنفيذ المرحلة الأخيرة فى البرنامج التأهيلي، تمهيدا للعودة إلى المشاركة فى المران الجماعى وتجهيزه للمرحلة المقبلة بعدما أجرى جراحة الرباط الصليبى قبل أشهر، وخاض الأهلى تقسيمة قوية «تراى ماتش» اليوم اطمأن خلالها الجهاز الفنى على جاهزية اللاعبين قبل خوض تجربة سموحة الودية يوم ٢٣ يوليو على ملعب التتش.

على صعيد متصل، قال سيد عبد الحفيظ إن الأهلى سيواصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدورى التى تحدد لها يوم 6 أغسطس المقبل، وأضاف عبد الحفيظ، "الأمور تسير بشكل جيد جدا فى المران بالتتش، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية، مشددة على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة الجميع"، موضحاً أن التجهيزات الكاملة المتوفرة فى ملعب التتش من جيم ساونا وجاكوزى وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التى يطبقها النادي، جعلت الجهاز الفنى يفضل استمرار التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة، وأوضح أن هناك تركيزا شديدا من اللاعبين للوصول لأعلى معدلات الجاهزية خلال فترة الإعداد الحالية على الصعيدين الفنى والبدني.

وبذلك يعلن الأهلى إلغاء المعسكر الذى تردد أن النادى بصدد إقامته ببرج العرب قبل عدوة الدورى لمدة أسبوعين ليستقر الحال فى النهاية على الاستمرار فى التدريبات اليومية بملعب التتش، وقال عبد الحفيظ إلى أن الجلسات مستمرة مع الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر؛ للتحضير للمرحلة المقبلة.

ويتصدر الأهلى قمة الدورى برصيد 49 نقطة بعد الفوز فى 16 مباراة و التعادل فى لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.