شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الخطيب أدلى بأقواله فقط والحصانة لن ترفع عن مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن لديه معلومة من مصدر موثوق داخل مجلس النواب تفيد بأن الحصانة لن ترفع عن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "محمود الخطيب أدلى بأقواله فى بلاغه الذى قدمه للنائب العام، وحتى يتم التحقيق فى القضية لابد من رفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، ولكن مصدرا موثوقا بالبرلمان أكد أن الحصانة لن ترفع عنه، وبالتالى لن يحدث جديد".

وكشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس مكالمة هاتفية جمعته بمصطفى يونس نجم القلعة الحمراء الأسبق بشأن صحة محمود الخطيب رئيس الأهلى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت، "سأذيع سراً لأول مرة، حينما أشيع عن إصابة محمود الخطيب بمرض خطير تلقيت اتصالا من مصطفى يونس نجم الاهلى الأسبق يسألنى بخضة عن حالة بيبو، وحينما علم بوضعه الصحى بكى بشدة وطلب منى ألا أخبر الخطيب بهذه المكالمة مطلقاً".

وأضاف شوبير "، مصطفى يونس من أبناء الأهلى وصنع مع جيله تاريخاً كبيراً مع القلعة الحمراء لا ينكره إلا جاحد، واعتدنا فى الأهلى أن تكون خلافتنا فى داخل جدران النادى وليس خارجه".

وفى وقت سابق، كشف مصطفى يونس نجم النادى الاهلى الاسبق كواليس تصريحاته الأخيرة ضد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مؤكداً أنه لم ينتقد بيبو، وقال يونس فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت :" أنا راجل واضح وصريح ومهما كان خلافى مع محمود الخطيب لا يمكن أهاجمه مثلما أشيع ـ أنا فى أوقات لازم أساند النادى وفى عز أزمات الاهلى الأخيرة لم أنطق بأى حرف هجوم ضد المجلس لأنى شعرت أن الاهلى فى محنة ويجب مساندته ".

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وتابع مصطفى يونس، "مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك كلمنى وسألنى أنت قولت التصريحات دى ضد محمود الخطيب قولتله والله ما حصل ده، دى قلة أدب وفبركة ".

وتابع نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، "الفتنة لم تنجح فى مصر بين المسلمين والمسيحين، ولا بين الجيش والشعب وبيحاولوا يزرعوها بين الاهلى والزمالك ولحد إمتى هنفضل ساكتين على الوضع ده، صراحتى زيادة فقط ولكن لست عبده مشتاق ورزقى على ربنا مش على حد"، مضيفا:"بدعم محمود الخطيب ومجلس الاهلى وجماهيره، القلعة الحمراء بيتى وإستحالة حد يفصلنى عنها، الفتنة لن تجد طريقاً لعلاقتى بالأهلى وجماهيره، لانى بنتمى للنادى الأحمر العريق غصب عن عين أى حد".

ويضيف مصطفى يونس :" احنا اللى حطينا بذرة نادى القرن فى بداية مشوارنا مع الاهلى، أنا لا أحب الاهلى أنا أعشقه، أما بيبو فيكفى أن أذكر أنه تلقى عزاء والدتى ثلاثة أيام وكنت أنا خارج البلاد فى السودان".