شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكتفى بتدريب بدنى للزمالك فى معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القم بنادى الزمالك، بمران بدنى صباح اليوم للاعبى الفريق فى معسكر برج العرب المقام حاليا استعدادا لاستئناف الدورى والمقرر له أغسطس المقبل وكذلك مباراة الرجاء فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والمقرر له منتصف سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانا بالكرة مساء اليوم عبارة عن تقسيمة، بينما يعقد كارتيرون محاضرة مع اللاعبين قبل المران المسائي.

من ناحية أخرى، يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عدة جلسات مع لاعبيه أثناء المعسكر المقام حاليا فى برج العرب، وذلك لمنحهم تعليمات خاصة لتفادى الأخطاء التى تظهر فى التدريبات، حيث يحرص كارتيرون على استغلال تواجد أى من اللاعبين فى المعسكر بعيدا عن التدريبات ويجلس معهم من أجل الحديث حول أدائهم والمطلوب للوصول إلى أعلى مستوى فنى وبدنى فى أسرع وقت.

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فى سياق مختلف، ظهر محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك بفيديو من داخل معسكر فريقه ببرج العرب، مؤكدا أنه متواجد بالمعسكر ولن يخرج لأى برنامج فضائى قائلا، "مفيش بندق هاكل فستق"، فى ظل رغبة اللاعب فى عدم الظهور الإعلامى على أى قناة فى الوقت الحالي، وتفضيله التركيز مع الفريق للعودة لفورمة المباريات، خاصة أن الأبيض مقبل على عدد من المباريات المهمة مع عودة النشاط الرياضى، على رأسها لقاء الرجاء البيضاوى المغربى فى الدورى قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا والذى يبحث فيه مسئولو الاتحاد الأفريقى عن ملعب لإقامته بعد اعتذار الكاميرون عن استضافته بسبب وباء كورونا القاتل الذى ضرب العالم منذ بداية العام الجارى .