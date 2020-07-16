شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرف الملابس.. العميد يعاقب لاعبى المصرى بعدم الاستحمام بعد الخسارة من إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

حسام حسن نجم الكرة المصرية واحد من أبرز المدربين فى الوقت الحالي، وله العديد من الوقائع المثيرة، ومنها فى مباراة المصرى البورسعيدى والذى كان يشرف على تدريبه موسم 2016 وكان يواجه إنبى فى بطولة الدورى العام، وخسر الفريق البورسعيدى المباراة بسبب تراخى بعض اللاعبين، ليدخل حسام حسن فى ثورة غضب ويصب غضبه على اللاعبين فى غرفة الملابس.

المثير أن حسام حسن أقسم أن اللاعبين لن يستحموا بعد انتهاء المباراة التى كانت تقام على ملعب الإسماعيلية، وأصر على سفر اللاعبين لبورسعيد دون أن يستحموا ودخل العميد الحمامات وكسر الحنفيات للتأكد من عدم استحمام أى لاعب وعاد لاعبو المصرى بالفعل دون استحمام.