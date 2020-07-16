شرط واحد للترشح .. أبو ريدة أتمنى دعم الدولة المصرية في انتخابات الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم إن لم يحسم أمر الترشح لانتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤكدًا أن الكاف له رئيس في الوقت الحالي وله كل الاحترام.

ومن المقرر أن تُقام انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في شهر مارس من عام 2021 دون أن يتم حسم البلد المستضيف لهذه الانتخابات.

وكانت أنباء قد تواترت عن احتضان موريتانيا لهذه الانتخابات فيما تقدمت السودان بطلب رسمي من أجل استضافة الحدث.

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وقال أبو ريدة من خلال برنامج "ملعب الصقر" الإذاعي : "الكاف لديه رئيس الآن وله كل الاحترام، وهذه الأمور تكون حساسة ويجب الحديث عنها بحذر."

وبسؤاله عن موقفه في حال لم يترشح أحمد أحمد في الانتخابات المقبلة أكد أبوريدة أنه سيترشح للفوز بكرسي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

واختتم أبو ريدة حديثه في هذه النقطة بأنه يتمنى أن يحصل على دعم الدولة المصرية في انتخابات الكاف.