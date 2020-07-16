مصطفى عبده يوضح لمصراوي.. حقيقة عودته للعمل في قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال مصطفي عبده نجم الأهلي الأسبق، إنه لم يتلق أية اتصالات حتي الآن من جانب القائمين علي إدارة قناة النادي الأحمر حول العودة إليها في الفترة القادمة.

وقال مصطفي عبده في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة ": قد يحدث تواصل معي خلال الأيام القادمة لكن إلى الآن لم يتحدث معي أي أحد بصفة شخصية حول التواجد في خطة التطوير الجديدة للقناة".

وأضاف: "تابعت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وغيرها، عن أن هناك اهتمام بي من أجل العودة للظهور علي قناة الأهلي، وفي كل الحالات العمل في قناة نادينا أمر جيد وشرف لأي شخص".

وتسعى إدارة النادي الأهلي في الآونة الأخيرة لتطوير شكل ومحتوى القناة، ومن المتوقع أن يتم الدفع ببعض العناصر الجديدة للظهور على شاشة القناة.