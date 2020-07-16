تقارير أوغندية: رحيل ثنائي طنطا "الأفريقي" بسبب الأزمة المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -مراسل الخليج 365:
كشفت تقارير أوغندية عن السبب الحقيقي وراء استغناء نادي طنطا عن الثنائي الأفريقي تاديو لوانجا وماريو بيرنارد المحترفين بصفوف الفريق.
وكان مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي قد أعلن قبل عدة أيام، الاستغناء عن الثنائي المذكور نظرًا لعدم حاجة أيمن المزين مدرب أبناء السيد البدوي لجهودهما خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لرغبة الإدارة فى تقليص عدد المحترفين.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورتس ناشين" الأوغندية، فإن السبب وراء استغناء طنطا عن خدمات الأوغندي لوانجا والجابوني بيرنارد هو الأزمة المالية التي يعيشها النادي بعد جائحة كورونا التي أصابت العالم بشلل تام.
وأضافت الصحيفة أن لوانجا لم يحصل على راتبه منذ يناير الماضي، وبناء عليه طالبت الشركة التي تدير أعمال الثنائي الأفريقي من نادي طنطا إنهاء عقد اللاعبين.
جدير بالذكر أن الثنائي الأفريقي انضما إلى صفوف نادي طنطا مطلع الموسم الجاري.
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