مران الأهلي.. فايلر يصحح بعض الأخطاء.. والجهاز الفني يطمئن على فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب مختار التتش، في إطار الاستعدادات تمهيدًا لعودة النشاط الكروي المقرر له السادس من أغسطس المقبل.

وحرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر على الاطمئنان على جاهزية لاعبيه من خلال إجراء تقسيمة "تراي ماتش"، وعكف المدرب السويسري على تصحيح أخطاء بعض اللاعبين.

واطمأن الجهاز الفني من خلال التقسيمة الكاملة على جاهزية اللاعبين بعد حصولهم على العديد من الوحدات التدريبية الفنية والبدنية المتنوعة منذ عودتهم للتدريبات في نهاية الشهر الماضي.

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كما حرص الجهاز الفني للفريق على الاطمئنان على جاهزية حمدي فتحي لاعب الوسط بعد مشاركته اليوم في التقسيمة وذلك بعد أن عاد بشكل تدريجي إلى التدريبات الجماعية مؤخرًا.

وتعافى حمدي فتحي من آثار جراحة غضروف الركبة التي تعرض لها خلال مشاركته في أحد تدريبات المنتخب الوطني الأول قبل عدة أشهر.

على الجانب الآخر، خاض محمد محمود، لاعب الفريق، جلسة في صالة الجيم، على هامش التقسيمة، وينفذ المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي، تمهيدا للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة بعدما أجرى جراحة الرباط الصليبي قبل أشهر.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني حدد يوم 23 يوليو الجاري، موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لعودة الدوري ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.