قطر تستضيف البطولة "المجمعة" لدوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس اختيار الاتحاد القطري للعبة، من أجل استضافة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام فعالياته خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر 2020.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أكد في وقت سابق التزامه باستكمال مسابقات الأندية لعام 2020، وذلك بنظام التجمع، حيث تقام جميع مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي حسب النظام الأصلي، في حين تقام مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة.

وكان الموعد النهائي لتقديم طلبات استضافة مباريات دوري أبطال آسيا هو تاريخ 13 تموز/يوليو 2020.

وتملك الاتحادات الوطنية بشرق اسيا فرصة حتى 24 يوليو من أجل تقديم طلبات استضافة مباريات دوري أبطال آسيا لمنطقة شرق آسيا، وحتى 17 يوليو من أجل طلب استضافة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي.