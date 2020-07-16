مصدر لمصراوي: مسحة ثالثة لثنائي الزمالك قبل الانضمام لمعسكر برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:

كشف مصدر في نادي الزمالك عن القيام بمسحة ثالثة للثنائي مصطفى فتحي وكريم بامبو من أجل التأكد من سلامتهما بالكامل من فيروس كورونا

وعانى الثنائي من الإصابة بفيروس كورونا مما أبعدهما عن تحضيرات الفريق لعودة النشاط.

وقال مصدر في الزمالك من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" إن الثنائي بصدد القيام بمسحة طبية ثالثة للتأكد من سلامتهما بالكامل قبل الانضمام لمعسكر برج العرب.

وكان الزمالك قد بدأ معسكر برج العرب خلال الأيام الماضي في إطار التحضير لعودة دوري WE المصري في أغسطس المقبل ودوري أبطال أفريقيا حيث مواجهة الرجاء المغربي في نصف النهائي سبتمبر.