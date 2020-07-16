التشكيل المتوقع.. بنزيما يقود هجوم الريال.. وفياريال يتسلح بألكاسير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

يستضيف ريال مدريد نظيره فياريال في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم (ليجا).

يدخل ريال مدريد مباراته اليوم متصدرًا لجدول ترتيب الليجا برصيد 83 نقطة يليه برشلونة في المركز الثاني وفي جعبته 79 نقطة، ويسعى الفريق الملكي للفوز في مباراته لحسم لقب الدوري بشكل رسمي.

وبالنظر لفارق النقاط بين متصدر الدوري والصيف فإذا حسم الميرنجي مباراته اليوم بالفوز سيتُوج بلقب الدوري بشكل رسمي بغض النظر عن نتيجة مباراة برشلونة.

على الجانب الآخر، يدخل فياريال المباراة وعينه على حسم المركز الخامس بجدول الليجا، لحجز مقعد مؤهل إلى دور المجموعات في النسخة المقبلة للبطولة الدوري الأوروبي، ففريق الغواصات يتواجد حاليًا في المركز الخامس برصيد 57 نقطة.

التشكيل المتوقع للمباراة

ريال مدريد

ومن المتوقع أن يبدأ زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

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خط الدفاع: داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافايل فاران، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مورديتش ، كاسيميرو، فيدي فالفيردي ، توني كروس.

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

فياريال

حراسة المرمى: سيرجيو أسينخيو.

خط الدفاع: ماريو جاسبار، راؤول ألبيول ، باو توريس، ألبيرتو مورينو.

خط الوسط: صامويل تشيكويزي، فيسينتي إيبورا، أندري فرانك أنجويزا، سانتي كازورلا.

خط الهجوم: باكو ألكساير، جيرارد مورينو.