كيف تناولت صحف إسبانيا موقعة الحسم المنتظر بالليجا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس، يلتقي فريقا ريال مدريد وبرشلونة ضد فياريال وأوساسونا –على الترتيب- ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم (ليجا).

يدخل ريال مدريد مباراته اليوم متصدرًا لجدول ترتيب الليجا برصيد 83 نقطة يليه برشلونة في المركز الثاني وفي جعبته 79 نقطة، وستقام المباراتان في نفس التوقيت (التاسعة بتوقيت القاهرة)، وبالنظر لفارق النقاط بين متصدر الدوري والصيف فإذا حسم الميرنجي مباراته اليوم بالفوز سيتُوج بلقب الدوري بشكل رسمي بغض النظر عن نتيجة مباراة برشلونة.

أما إذ تعثر ريال مدريد بالتعادل أو الخسارة، فلا سبيل أمام برشلونة سوى تحقيق الفوز في مباراته اليوم ضد أوساسونا بالإضافة إلى مباراة الجولة الأخيرة ضد ألافيس مع انتظار هدية أخرى من الفريق الملكي.

وبدورها، سلطت الصحف الإسبانية الضوء على موقعة "الحسم" وباعتبار أن ريال مدريد الأقرب للتتويج باللقب فكان الحديث في معظمه عما يحتاجه الفريق الملكي اليوم أمام فياريال.

صحيفة موندو ديبورتيفو

قالت الصحيفة املعروفة بانتمائها لإقليم كتالونيا إن برشلونة عليه الفوز في مباراة اليوم ضد أوساسونا وانتظار تعثر ريال مدريد على ملعبه لتأجيل حسم الليجا إلى الجولة الأخيرة.

ماركا

"القتال حتى الموت" هكذا عنونت صحيفة ماركا الإسبانية على صدر غلاف مجلتها الصادرة اليوم الخميس تعليقًا على مباراتي اليوم لريال مدريد وبرشلونة.

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وضعت الصحيفة صورة كبيرة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد رفقة لاعبيه، بينما أرفقت صورة أخرى لبرشلونة في نهاية الغلاف لبرشلونة وعلقت عليها قائلة: "برشلونة.. الفوز والصلاة" في إشارة لوضعية الفريق الكتالوني الذي سينتظر تعثر ريال مدريد في مباراتيه بشرط فوزه في الجولتين المتقبتين لحسم اللقب المحلي.

سبورت

قالت الصحيفة الكتالونية إن "برشلونة ملزم بالفوز على أوساسونا وانتظار تعثر ريال مدريد ضد فياريال الذي يبحث عن بطاقة أوروبية".

ووضعت صورة للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد وفي المقابل صورة للأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

آس

ظهر سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد على صدر غلاف المجلة الإسبانية، وعلقت قائلة: " ريال مدريد يبحث عن الضربة القاضية".

وأضافت: " فريق زيدان سيتوج باللقب ال34 في حال الفوز على فياريال".