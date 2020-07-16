الأهلي السعودي يسعي لضم بديل عبد الفتاح عسيري

تسعي إدارة نادى الأهلي السعودي للتعاقد مع محمد الكويكبي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، لتعويض رحيل عبدالفتاح عسيري.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الاتفاق وعدت بالتعاقد مع لاعب خط وسط الاتفاق محمد الكويكبي، التواصل مع وكيل أعمال اللاعب لفتح باب المفاوضات وحسم صفقة .

أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي الاتفاق ترغب في حسم صفقة الكويكبي، للاستفادة من خدماته في الموسم الحالى من دوري أبطال آسيا ، بعد تلقي الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقة الاتحاد الآسيوي على تغيير القائمة قبل استئناف البطولة.

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وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد

استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة.

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