اخبار الرياضه

الأهلي السعودي يسعي لضم بديل عبد الفتاح عسيري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تسعي إدارة نادى الأهلي السعودي للتعاقد مع محمد الكويكبي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، لتعويض رحيل عبدالفتاح عسيري.

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الاتفاق وعدت بالتعاقد مع لاعب خط وسط الاتفاق محمد الكويكبي، التواصل مع وكيل أعمال اللاعب لفتح باب المفاوضات وحسم صفقة .

أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي الاتفاق ترغب في حسم صفقة الكويكبي، للاستفادة من خدماته في الموسم الحالى من دوري أبطال آسيا ، بعد تلقي الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقة الاتحاد الآسيوي على تغيير القائمة قبل استئناف البطولة.

Advertisements

وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد

استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب  دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة.

أقرأ أيضًا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي السعودي يسعي لضم بديل عبد الفتاح عسيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا