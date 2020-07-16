اليوم.. الإسماعيلي يواجه أسوان وديًا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره أسوان مساء اليوم الخميس على ملعب الإسماعيلية وديًا.

من المقرر أن تنطلق مباراة الإسماعيلي وأسوان في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول

بالإسماعيلى أكد على تنظيم ثلاث مباريات ودية ضمن الاستعداد لاستئناف المنافسات في بطولة الدوري المصري الممتاز والبطولة العربية.

وتكون أول الوديات أمام أسوان اليوم الخميس، ثم

يلتقى نادى إف سى مصر يوم 21 من يوليو الجارى، على أن يختتم سلسلة ودياته بلقاء فريق مصر المقاصة يوم 26 من الشهر المذكور.

كان الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز طالب بتنظيم مجموعة من الوديات من أجل استعادة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين للاستحقاقات الرسمية.