أرتيتا: الفجوة كبيرة بين أرسنال وليفربول.. والميزانية مشكلة

اعترف الإسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني لأرسنال، بأن القلق يساوره بسبب ميزانية الانتقالات المخصصة له هذا الصيف في ظل مساعيه لإعادة هيبة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال ارتيتا: نحن في حاجة لميزانية لبناء الفريق، الأمر ليس سحرا ، ينبغي أن تتطور من خلال نوعية اللاعبين من حيث أصحاب الكفاءة في الفريق وعدد أكبر من اللاعبينللمنافسة في هذه .
وفاز ارسنال امس الأربعاء على ليفربول بهدفين مقابل هدف ،ويحتل أرسنال المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة ويأمل في التأهل إلى الدوري الأوروبي، لكنه يتخلف بفارق 40 نقطة عن ليفربول بطل الدوري.
والمح ارتينا الى أن الفجوة بين فريقه وليفربول المتصدر هائلة في الوقت
وكان ارتيتا قد تولى تدريب ارسنال في نوفمبر الماضي خلفا لأوناي إيمري.
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