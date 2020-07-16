شفاء محترف أهلي جدة من فيروس كورونا

أعلن البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، شفاءه من فيروس كورونا.

وجه البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب وسط النادي الأهلي، رسالة إلى متابعيه، أعلن خلالها شفاءه من فيروس كورونا.

ونشر دي سوزا رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "حمدًا لله.. تم شفائي.. وأتدرب بقوة من أجل العودة إلى أفضل لياقة بدنية".

وتابع: "أشكر إدو وإيدر، على التدريبات ورسائل الدعم التي تلقاها خلال الفترة الحالية".

كان دي سوزا أعلن إصابته بفيروس كورونا تم منعه من السفر إلى السعودية خلال تواجده فى البرازيل.

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وأكد محترف الأهلي أنه لن يعود إلى السعودية إلا بعد نهاية فترة العزل لمدة أسبوعين.

جدير بالذكر أن دي سوزا أعلن انتهاء أزمته مع الأهلي أخيرًا، بعد حصوله على

مستحقاته المالية، مؤكدًا استمراره مع فريقه وعدم تقديم شكوى في فيفا لفسخ التعاقد بين الطرفين.

كان الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر عودة النشاط الرياضي يوم 4 أغسطس المقبل، لاستئناف دوري المحترفين المتوقف منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

تولى الصربي فلادان ميلويفيتش مهمة تدريب الفريق الأول بنادي أهلى جدة خلفًا للسويسري كريستيان جروس.

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة.