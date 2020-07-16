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ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أوساسونا

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نظيره فريق أوساسونا مساء اليوم الخميس على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر "الليجا" .

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة و أوساسونا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما تكون

في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية .

وتذاع مباراة برشلونة و أوساسونا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي " 3 " المشفرة بتعليق علي محمد علي .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتلي..

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

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خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش ، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبرتو ، أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ، لويس سواريز.

ويدخل برشلونة المباراة وهو في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بينما يحتل أوساسونا المركز الحادي عشر برصيد 48 نقطة .

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