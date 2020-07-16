ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أوساسونا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره فريق أوساسونا مساء اليوم الخميس على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر الدوري الإسباني "الليجا" .

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة و أوساسونا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما تكون

في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

وتذاع مباراة برشلونة و أوساسونا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي " 3 " المشفرة بتعليق علي محمد علي .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتلي..

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

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خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش ، سيرجيو بوسكيتس، سيرجي روبرتو ، أرتورو فيدال.

خط الهجوم: ليونيل ميسي ، لويس سواريز.

ويدخل برشلونة المباراة وهو في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بينما يحتل أوساسونا المركز الحادي عشر برصيد 48 نقطة .