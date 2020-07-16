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تشكيل فياريال المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسباني نظيره فريق فياريال مساء اليوم الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر "الليجا" .

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما تكون في

تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية .

وتذاع مباراة ريال مدير وفياريال بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي " 1 " المشفرة بتعليق حفيظ دراجي .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل فياريال كالتلي..

حراسة المرمى: سيرجيو أسينخيو.

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خط الدفاع: ماريو جاسبار، راؤول ألبيول، باو توريس ، ألبيرتو مورينو.

خط الوسط: صامويل تشيكويزي، فيسينتي إيبورا، أندري فرانك أنجويزا ، سانتي كازورلا.

خط الهجوم: باكو ألكساير، جيرارد مورينو.

ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة، ويتفوق على الوصيف بفارق 4 نقاط، ويحتاج نقطتين فقط من آخر جولتين لضمان التتويج باللقب، بينما يحتل فياريال المركز الخامس برصيد 57 نقطة .

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