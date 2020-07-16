تشكيل فياريال المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني نظيره فريق فياريال مساء اليوم الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر الدوري الإسباني "الليجا" .
ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما تكون فيتمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية .
وتذاع مباراة ريال مدير وفياريال بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت أتش دي " 1 " المشفرة بتعليق حفيظ دراجي .
ومن المتوقع أن يكون تشكيل فياريال كالتلي..
حراسة المرمى: سيرجيو أسينخيو.
خط الدفاع: ماريو جاسبار، راؤول ألبيول، باو توريس ، ألبيرتو مورينو.
خط الوسط: صامويل تشيكويزي، فيسينتي إيبورا، أندري فرانك أنجويزا ، سانتي كازورلا.
خط الهجوم: باكو ألكساير، جيرارد مورينو.
ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة، ويتفوق على الوصيف برشلونة بفارق 4 نقاط، ويحتاج نقطتين فقط من آخر جولتين لضمان التتويج باللقب، بينما يحتل فياريال المركز الخامس برصيد 57 نقطة .
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