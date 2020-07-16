رئيس لجنة الحكام: وافقنا على إدارة المباريات الودية بشرط سحب عينه

أكد وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام لاتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن معسكر الحكام يبدأ غدًا استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري يوم ٦أغسطس المقبل ويقسم المعسكر على عدد الحكام لعدم إمكانية تجميع ٥٠ حكم في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن سيتم سحب المسحة أول يوم المعسكر ويتم تخصيص غرفة لكل حكم لحين ظهور نتيجة المسحة، ولا يسمح

للحكام بالاختلاط مع بعضهم لحين ظهور النتيجة حفاظًا على سلامتهم وفي حالة إيجابيتها يمكن تسكين حكمين في غرفة واحدة لتقليل عدد الغرف واستقبال الجزء الأخر من الحكام، وبعدها يمكن بدء الحكام الذين ثبت إيجابية عينتهم التدريبات.

وأشار أن هناك تعليمات سيتم تطبيقها خلال مباريات الدوري ومنها التشديد على عدم السماح بالمصافحة، وتأكيد الحكم أن جميع اللاعبين طبقت الإجراءات

الإحترازية بشكل دقيق، بالإضافة إلى تطبيق تعديلات الفيفا بإجراء ٥ تبديلات للاعبين وفترتين للتوقف أثناء المباراة في الدقيقة ٣٠ في الشوط الأول والدقيقة ٧٥ من عمر المباراة لمدة دقيقة ونصف لدقيقتين.

وأوضح أن تم السماح للحكام الذين يحكمون المباريات الودية لفرق الدوري في الوقت الحالي استعدادًا لاستئناف الدوري بشرط سحب مسحة له قبلها والتأكد من سلبيتها.

وقال إن سيتم تطبيق تقنية الڤار في مباريات الدوري بعد استئنافها ويتم تقديم مقترح للجنة الخماسية بوضع عازل زجاجي أو بلاستكية في سيارة الڤار بين الحكام والاستغناء عن المهندس الفني ليصبح عدد المتواجدين في السيارة.