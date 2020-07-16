محمد محمود يخوض جلسة في "جيم" الأهلي

أدى محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، على هامش التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني للفريق صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادًا

لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي.

يقوم محمد محمود، بتنفيذ المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي، تمهيدًا للعودة إلى المشاركة

في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة بعدما أجرى جراحة الرباط الصليبي قبل أشهر.

خاض الأهلي تقسيمة قوية «تراي ماتش»، اليوم، اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين قبل خوض تجربة سموحة الودية يوم ٢٣ يوليو على ملعب التتش.