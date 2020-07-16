بي ان سبورت تختار معلق مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الاسباني

أعلنت شبكة بي ان سبورت القطرية هوية معلق مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الاسباني، لحساب الجولة 37، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الخميس 16-7-2020 على ملعب كامب نو، في نفس توقيت مباراة ريال مدريد وفياريال.

تُبث مباراة برشلونة وأوساسونا على قناة بي ان سبورت 3، بالاضافة إلى قناة بي ان سبورت 3 الفرنسية وقناة F+ البلغارية، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر و22:00 بتوقيت السعودية.

يُعلق على هذا اللقاء المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي” من مركز البث المباشر بقنوات بي ان سبورت، من العاصمة القطرية الدوحة.

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وسيعمل رجال المدرب كيكي سيتين على تحقيق الفوز، مع انتظار هدية من فياريال الذي سيحل ضيفًا على ريال مدريد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويُقدم فريق الغواصات الصفراء مستويات طيبة في الفترة الماضية تحت قيادة لاعبه السابق “خافيير كاييخا” حيث قاد الفريق للصعود من المركز الثامن إلى المركز الخامس بفضل 6 انتصارات وتعادل، ليضمن مكانًا بين الأندية المتأهلة إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويجب أن يتعادل أو يخسر ريال مدريد أمام فياريال، ويتمكن برشلونة من الفوز أمام أوساسونا، كي تستمر المنافسة بين الريال والبرسا على لقب الليجا حتى الجولة الأخيرة.